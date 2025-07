Incidente sulla SS7: due feriti e auto capovolta vicino Mesagne ovest

Un incidente stradale ha richiesto l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi sulla SS7, poco dopo lo svincolo per Mesagne Ovest in direzione Brindisi. L'episodio, avvenuto nella serata di lunedì 22 luglio, ha visto coinvolte due autovetture, una delle quali si è capovolta. I Vigili del Fuoco hanno prontamente operato per soccorrere le persone coinvolte e per mettere in sicurezza sia i veicoli che l'intera area interessata dall'incidente. Sul luogo dell'accaduto erano presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure a un uomo e una donna, entrambi rimasti feriti nell'impatto. Le loro condizioni non sono gravi. Le autorità competenti si occuperanno di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

