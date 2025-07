Mesagne. Il 25 luglio sospensione di energia elettrica

L'Enel ha comunicato che venerdì25 luglio, dalle ore 10,30 alle ore 16,30 a Mesagne ci sarà l'interruzione di energia elettrica nelle seguenti vie:

Via Guglielmo Marconi, via Fabio Filzi, fia Contessa Beltrame, via De Amicis, via Sighelgaita, via Emanuele Filiberto, via Nazario Sauro, piazzetta d'Enghien, via Giosuè Carducci, via Amatore Sciesa, via Sasso e via De Amicis.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci