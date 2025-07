Tragedia in vacanza: neonato di cinque mesi muore in resort a Specchiolla

Una vacanza che doveva essere un momento di serenità si è trasformata in una drammatica tragedia per una giovane coppia di Alatri, in provincia di Frosinone. Nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 luglio, il loro bambino di appena cinque mesi è stato trovato privo di vita nel letto della camera del resort dove la famiglia soggiornava, nella località balneare di Specchiolla, comune di Carovigno, in Puglia. Secondo quanto ricostruito, è stato uno dei genitori ad accorgersi che il piccolo non respirava più. Immediatamente è stato dato l’allarme: sul posto è intervenuta un’équipe del 118 che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, purtroppo senza successo. I soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso del neonato. Sull’accaduto indaga la Procura della Repubblica di Brindisi, che ha avviato gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Non si esclude alcuna ipotesi. La notizia ha sconvolto la comunità di Alatri e il personale del resort, profondamente colpiti dalla tragedia. La famiglia era giunta in Puglia per qualche giorno di riposo e svago, come tante altre in questa stagione estiva. Un dolore immenso che lascia senza parole.

