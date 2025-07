Cerimonia di trigesimo del Brig. Ca. Carlo Legrottaglie

Domani 12 luglio 2025, alle ore 19.00 (e non alle 19.00), in Francavilla Fontana nella Basilica Pontificia Minore del S.S. Rosario, sarà celebrata una messa in suffragio del Brig. Ca. Carlo Legrottaglie, assassinato il 12 luglio 2025 a Francavilla Fontana.

Alla Santa Messa, officiata da Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo PISANELLO, Vescovo di Oria (BR), parteciperanno la vedova, le due figlie ed altri parenti del militare defunto, il Sindaco della città di Francavilla Fontana ed altri esponenti della locale amministrazione, il Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, Generale di Brigata Iacopo MANNUCCI BENINCASA e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, Colonnello Leonardo ACQUARO.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci