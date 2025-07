Al via E!State Liberi!, l'estate responsabile di Libera sui beni confiscati alle mafie

Con i campi di Formazione e Impegno un'opportunità per impegnarsi, partecipare e scoprire luoghi e proprietà che una volta appartenevano alle mafie e che ora vengono gestiti da associazioni e cooperative per finalità sociali.

Da giugno ad ottobre è possibile partecipare in 16 regioni e 80 località

con proposte pensate per la partecipazione di minorenni, maggiorenni, gruppi organizzati (come scout, scuole, associazioni) e gruppi aziendali.

Anche in Puglia quest’anno si terranno 8 campi. Un campo per città è previsto a Valenzano, Polignano a Mare e Manduria, due campi si terranno a Cerignola e altri tre sono in programma a San Vito dei Normanni.

I Campi E!State Liberi, come ogni anno, accompagneranno i partecipanti nell’approfondimento di alcuni temi centrali per l’impegno di Libera nella rigenerazione dei territori: il caporalato, il disarmo, la corruzione, la giustizia ambientale e sociale, il mutualismo sociale, le vecchie e le nuove Resistenze e l’antifascismo.

I campi si svolgeranno in 16 regioni e 80 località, con la disponibilità di oltre 4.000 posti che vedranno vivere il nostro impegno, il nostro desiderio di costruire, insieme, un paese migliore e di ricucire a doppio filo il suo straordinario senso di comunità. Da giugno ad ottobre sarà possibile partecipare a più di 160 esperienze in tutta Italia dedicate alla partecipazione di minorenni, maggiorenni, gruppi organizzati (scout, scuole, associazioni, ecc.), gruppi aziendali e gruppi internazionali. Lo faremo, insieme ai tanti animatori, volontari, cooperative sociali, associazioni, familiari delle vittime innocenti delle mafie, giornalisti, magistrati e Istituzioni.

Anche la Puglia sarà protagonista nell’estate 2025 con 8 campi di Impegno e Formazione, tutti organizzati grazie l’impegno e la collaborazione tra i coordinamenti Provinciali di Libera presenti sul territorio e cooperative sociali ed associazioni locali.

I campi pugliesi sono tutti residenziali. A Polignano a Mare e Manduria i campi si rivolgono a singoli maggiorenni, mentre nelle altre realtà saranno accolti dei gruppi.

Di seguito, qualche informazione sui singoli campi.

A Cerignola, nel foggiano, si terranno due campi sui beni confiscati ad esponenti del clan Piarulli-Ferraro, gestiti ciascuno da due cooperative sociali: “Altereco” e “Pietra di scarto”. L’uno si svolgerà dal 7 al 13 luglio e l’altro dal 9 al 14 settembre.

Il campo “Il fresco profumo della libertà – trasformare l’orrore in bellezza”, si svolgerà a “Terra Aut”, bene gestito dalla cooperativa sociale “Altereco” e si propone di condividere con i/le partecipanti un pezzo di strada insieme, attraverso azioni concrete di impegno sul campo e vivendo delle esperienze formative significative volte a conoscere le azioni di antimafia sociale sviluppatesi nel territorio, che hanno innescato il processo di trasformazione dell’orrore in bellezza. In questo modo si desidera far acquisire, attraverso incontri, testimonianze ed esperienze concrete, maggiore consapevolezza delle opportunità di lavoro e riscatto sociale che il riutilizzo sociale di un bene liberato dalle mafie può generare.

Il campo “Lo Stato siamo noi” si svolgerà a settembre presso il Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone”, bene gestito dalla cooperativa sociale “Pietra di Scarto” e sarà incentrato proprio sulla vita di Francesco Marcone, a 30 anni dal suo omicidio. I ragazzi e le ragazze tratteranno temi quali corruzione e anticorruzione, caporalato e consumo critico, mafie e antimafia e storia del territorio. Ne parleranno con testimoni e familiari delle vittime innocenti, attivisti e attiviste di Libera, sindacalisti, magistrati e esperti per approfondire e scoprire insieme come una storia personale possa trasformarsi in un racconto rigenerativo e trasformativo di un territorio come quello cerignolano e foggiano. Impegno e formazione e gioia e bellezza del territorio si fonderanno così insieme.

Nel barese si terranno altri due campi.

A Valenzano si terrà un campo dal 14 al 18 luglio presso il bene confiscato al clan Parisi, gestito dalla “Cooperativa Semi di Vita”. Durante il campo, si approfondirà la conoscenza della storia criminale della città, gli accadimenti che hanno condotto alla confisca dei beni sul territorio fino alle ultime inchieste. Inoltre, si parlerà di storie di alcune vittime innocenti delle mafie, dell’applicazione della legge 109/96 e del riutilizzo beni confiscati. Previsi anche lavori di sistemazione e di manutenzione dei terreni.

A Polignano a Mare, il campo si svolgerà dal 18 al 23 agosto presso Casa Bachi, abitazione privata, successivamente sequestrata a seguito di procedimenti giudiziari legati al traffico di sigarette, oggi sede dell’”associazione Bachi da Setola”. Il programma prevede un incontro con i partecipanti e i volontari, che inizierà con la presentazione del Campo Bachi, del bene confiscato e del festival PerSe Visioni 18. I campisti e le campiste saranno anche coinvolti nei workshop e nei talk su cinema e musica del festival. Saranno, inoltre, approfonditi i temi delle ecomafie, del caporalato, del contrabbando e dei beni confiscati. Sarà effettuata una visita alla città di Polignano e una camminata per le vie di Bari Vecchia insieme ai genitori di Michele Fazio, vittima innocente. Il campo si concluderà con una riflessione collettiva sull’esperienza e, a seguire, vi sarà una festa di chiusura.

Per realizzare il campo, saranno coinvolte alcune associazioni locali quali Pro Loco Polignano a Mare, Zic Zic e Polyxena, Collaboreranno, inoltre, CGIL, FLI e SPI.

Nel tarantino si terrà un campo a Manduria, dal 19 al 23 agosto, organizzato dal Presidio di Libera “Cap. Emanuele Basile”. L’attività principale del campo prevede la progettazione dell'uso di spazi pubblici già esistenti, come piazze, strade, giardini e altri luoghi di ritrovo, perché possano essere trasformati in aree di gioco attraverso la pittura di elementi ludici e attività interattive, così da favorire in particolare l’incontro tra le famiglie del quartiere don Bosco.

Nel brindisino invece, a San Vito dei Normanni, presso la sede di XFARM Agricoltura Prossima - che sorge su terreni confiscati alla criminalità organizzata -, sono previsti 3 campi in diverse date: 21 – 27 luglio, 28 luglio – 3 agosto e 25 – 31 agosto.

Sia il primo che il secondo campo prevedono attività varie di gestione, cura e raccolta agricola, pulizia e sistemazione della pineta, dell’oliveto, dell’agroforesta e della vigna, manutenzione del parco artistico rurale e delle opere di land art. Il tutto per introdurre i campisti e le campiste alla conoscenza di Libera, del caporalato, delle storie delle vittime innocenti delle mafie, dei principi e pratiche dell’impresa sociale, dell’esperienza di recupero di un bene confiscato, della biodiversità, dell’autodeterminazione alimentare, dell’autoproduzione agricola e del rispetto della natura.

Il terzo campo introdurrà i campisti agli stessi temi e prevederà le stesse attività dei primi due, ma, in aggiunta prevederà la cura delle principali aree verdi del Comune di San Vito dei Normanni, con l'obiettivo di promuovere il rispetto e la valorizzazione del patrimonio ambientale pubblico.

Tanti e tante giovani che raggiungeranno così la Puglia quest’estate per vivere un’esperienza indimenticale di crescita, scambio, relazioni e conoscenza insieme ai tanti volontari e volontarie di Libera sparsi sui territori e alla pluralità di cooperative sociali e associazioni che insieme con Libera generano quotidianamente percorsi di riscatto e antimafia sociale.

I campi saranno inoltre anche l’occasione per molti ragazzi/e, anche pugliesi, di intraprendere un viaggio e scoprire altri luoghi ed esperienze molto differenti dalle proprie, approfittando delle numerose proposte di Libera presenti in tutta Italia.

Iscriversi è semplice: vai sul sito di LIBERA www.libera.it alla pagina dedicata a E!State Liberi! dove è possibile consultare l’intera offerta dei campi e prenotare la propria esperienza d'impegno in base alle disponibilità indicate nella scheda di ogni singolo campo.

Per maggiori informazioni chiama i numeri: 06.69770342-45-47 o scrivi una e-mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

