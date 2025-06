Mesagne. Litigi, aggressioni e risse in un bar

Nella giornata del 23 giugno, il Questore di Brindisi ha emesso il provvedimento di sospensione per la durata di 15 giorni dell’autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande dalle ore 22,00 alle ore 06,00 nei confronti del titolare di un esercizio pubblico della città di Mesagne, a seguito di proposta avanzata dal Commissariato di P.S. di Mesagne e di ulteriore attività istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza.

Il provvedimento amministrativo è stato adottato per motivi di ordine e sicurezza pubblica e trae origine da una serie di interventi compiuti dal Commissariato di P.S. di Mesagne tra il 12.12.2023 e il 18.05.2025, riferibili a litigi, aggressioni e risse scoppiate tra gli avventori del locale in argomento, alcuni dei quali destinatari di DASPO URBANO e già noti alle Forze dell’Ordine per fatti della stessa natura.

La conseguente attività istruttoria esperita dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Brindisi, oltre ad acclarare i molteplici eventi oggetto del provvedimento amministrativo per la cui particolare pericolosità è emersa la necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, ha comportato la necessità di adottare parallelamente un provvedimento di diffida a carico dell’esercente, in relazione al divieto di procedere alla somministrazione di alcoolici oltre l’orario consentito, nonché di rispettare l’ordinanza del Comune di Mesagne riferibile alla demolizione di alcune opere edilizie realizzate abusivamente negli spazi adiacenti lo stesso esercizio pubblico.