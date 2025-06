Incendio auto a Cellino San Marco: vettura distrutta e facciata di un edificio annerita

Un'auto è stata completamente distrutta da un incendio divampato nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 03:50, in Via Cavour a Cellino San Marco. Le fiamme hanno anche annerito la facciata di uno stabile adiacente.

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi. L'intervento dei pompieri è stato cruciale per domare rapidamente le fiamme e mettere in sicurezza l'intera area, evitando che l'incendio si propagasse ulteriormente.

Al momento, le cause del rogo non sono state rese note, ma sono in corso accertamenti per determinarne l'origine.