La prontezza di un commerciante ha segnato la fine della fuga di Gianluca Calò, il 46enne mesagnese evaso due giorni fa dall'ospedale Santo Spirito. L'uomo, originario di Mesagne e in attesa di giudizio per rapina, è stato rintracciato e arrestato nel pomeriggio di domenica, dopo aver commesso un furto in un centro estetico di viale Tito Labieno, nel quartiere Tuscolano.

Calò era riuscito a sottrarsi alla custodia della polizia penitenziaria lo scorso 13 giugno, durante una visita ambulatoriale. La sua libertà è durata fino a quando non ha deciso di colpire il centro estetico, portando via apparecchiature informatiche e denaro.

L'episodio del furto si è rivelato cruciale. Il titolare dell'esercizio, allertato dal sistema d'allarme, ha immediatamente controllato le telecamere di sicurezza. Nelle immagini ha riconosciuto l'uomo la cui evasione era stata ampiamente riportata, e ha contattato senza esitazione il 112.

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti rapidamente, individuando e arrestando Calò. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato riconsegnato alla polizia penitenziaria. La sua posizione giudiziaria si aggrava ulteriormente: oltre all'accusa di rapina, dovrà ora rispondere anche di evasione e furto aggravato.