Mesagne. Tre arresti e due denunce sono il bilancio di alcuni servizi svolti dai carabinieri

Tre arresti e due denunce sono il bilancio di alcuni servizi svolti dai carabinieri sul territorio di Mesagne. Infatti, sono stati intensificati in città i servizi anticrimine da parte dei carabinieri affinché quella che sta arrivando sia una estate tranquilla per residenti e turisti. Così nella giornata di venerdì i militari hanno tenuto sotto controllo alcune zone particolari della città. Durante tale servizio si sono accorti che tre giovani minorenni si trovavano nei pressi di un istituto scolastico ed erano intenti a maneggiare qualcosa. Intorno a loro vi erano altri ragazzini. Il fiuto degli uomini della Benemerita ha intuito che probabilmente si trattava di qualcosa di illegale. Si sono fermati e hanno sorpreso i ragazzi mentre erano intenti a confezionare delle dosi di sostanza stupefacente. I tre ragazzi, tutti di buona famiglia, sono stati tratti in arresto, dovranno rispondere di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, e trasferiti presso il carcere minorile di Lecce. Gli altri ragazzi che orbitavano intorno sono stati identificati. I carabinieri hanno posto sotto sequestro sia la sostanza stupefacente sia il denaro in loro possesso, probabile provento di attività illecita, coltelli, un bilancino e materiale varie per confezionare le dosi. Durante tali servizi hanno denunciato un sorvegliato speciale perché non era stato trovato in casa durante i controlli mentre un altro sorvegliato speciale che non aveva risposto al campanello per oltre 10 minuti e che, successivamente, si era rivolto ai carabinieri con epiteti è stato a sua volta denunciato per oltraggio.

