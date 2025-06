Banditi in fuga uccidono un brigadiere dell'Arma. Catturati successivamente dai colleghi

Carabiniere ferito a morte durante un inseguimento di una Lanci Y con due persone a bordo che hanno sparato vari colpi all'indirizzo dell'auto dei militari. Un priettile ha colpito il brigadiere Carlo Legrottaglie di 59 anni in servizio presso la compagnia di Francavilla Fontana. Ed è caccia ai banditi sia con cani molecolari sia con un elicottero dell'Arma. Successivamente i banditi sono stati intercettati dai carabinieri in un casolare. È nato un conflitto a fuoco durante il quale uno dei banditi è stato colpito ed è deceduto.



“La notizia dell’omicidio del brigadiere dei carabinieri Carlo Legrottaglie in forza alle pattuglie radiomobili di Francavilla Fontana è una tragedia di inaudita gravità. A nome della Provincia e delle comunità che rappresento, esprimo dolore e commozione e tutta la nostra vicinanza ai familiari del militare e all’Arma, impegnata quotidianamente nel responsabile esercizio di tutela e controllo del territorio”. Toni Matarrelli - Presidente della Provincia di Brindisi

Carabiniere ucciso. Campo: “Profondo dolore; i delinquenti che lo hanno ucciso subiscano una severissima condanna”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale

Servire lo Stato e proteggere la comunità di Francavilla Fontana è quanto ha fatto, per decenni, il brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie. Fino all’estremo sacrificio, fino allo scontro a fuoco con i suoi assassini.

Personalmente e a nome del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale mi unisco al profondo dolore espresso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, condividendo l’auspicio che presto, prestissimo siano individuati i delinquenti che lo hanno ucciso e che siano sottoposti ad un giusto processo e ad una severissima condanna.

Alla famiglia del brigadiere e all’intero corpo dei Carabinieri va tutto il mio affetto e il mio cordoglio.

Carabiniere ucciso, Nicola Magno (UNARMA): “Siamo addolorati. Serve personale, su rapina non può intervenire una sola pattuglia”

“Esprimiamo profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia del carabiniere del NORM rimasto vittima questa mattina durante un intervento per una rapina alla periferia di Francavilla Fontana. Alla sua famiglia, ai colleghi e all’intera Arma dei Carabinieri va l’abbraccio commosso di tutta UNARMA, in un momento di immenso dolore che colpisce non solo l’Istituzione, ma l’intero Paese.”

A dichiararlo è Nicola Magno, Segretario Generale Regionale Puglia del Sindacato Militare UNARMA, che aggiunge:

“Non entriamo nel merito della dinamica dell'accaduto, che è attualmente al vaglio degli inquirenti. Tuttavia, non possiamo esimerci dal ribadire con forza quanto sia difficile, delicato e spesso estremamente rischioso il lavoro quotidiano dei carabinieri, in particolare di chi opera su strada, esposto in prima linea al pericolo e alle imprevedibilità del servizio.”

“È urgente che si ponga maggiore attenzione alle condizioni operative delle pattuglie e del personale impiegato nei servizi di controllo del territorio. Non è accettabile che su interventi tanto pericolosi, come una rapina che può celare soggetti armati e pronti a tutto, venga inviata una sola pattuglia. Serve un incremento reale e strutturale del personale, affinché si possa garantire un intervento tempestivo ma soprattutto sicuro per chi indossa ogni giorno una divisa al servizio dei cittadini.”

“UNARMA continuerà a farsi portavoce delle esigenze di tutela, dignità e sicurezza dei carabinieri, affinché tragedie come quella odierna non restino parole di circostanza, ma diventino spinta concreta per un cambiamento necessario.”

Esprimo profondo cordoglio, solidarietà e vicinanza all’Arma dei Carabinieri per la scomparsa del Collega Carlo Legrottaglie, che nell’adempimento del proprio dovere con dedizione al lavoro e l’impegno costante al servizio della collettività ha perso la vita.

In qualità di Presidente di Confindustria Brindisi, mi stringo con affetto intorno alla famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze e partecipando con commozione al loro dolore.

Sono fiducioso che Magistratura e Forze dell’Ordine sapranno assicurare alla giustizia i responsabili di questo crimine efferato.

