Nuova destinazione per il mercatino di Mesagne: spazio agli operatori dell'antiquariato

A partire dalla prossima edizione, il Mercatino degli hobbisti, finora gestito a Mesagne dall'associazione "Arte Eventi in Piazza" con sede legale a Brindisi, non si terrà più la terza domenica del mese, non si svolgerà più.

Per motivi organizzativi, logistici e di continuità nella valorizzazione del centro urbano, il Comune di Mesagne ha deciso di destinare lo spazio precedentemente riservato agli hobbisti agli operatori dell’antiquariato, già presenti su Via Granafei durante la stessa giornata. In via temporanea, l’area del mercatino sarà ampliata alla Villa Comunale, offrendo agli antiquari un maggiore spazio espositivo.

Pertanto, a partire dalla prossima edizione, gli operatori dell’antiquariato, già autorizzati a partecipare alla manifestazione su Via Granafei, potranno disporre anche dell’area precedentemente assegnata agli hobbisti nella Villa Comunale.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci