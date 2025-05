Incidente mortale a Vernole: perde la vita un motociclista di Mesagne

Un tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio sulla Strada Provinciale 1, nei pressi di Vernole. Un motociclista, Simone Cosimo, di 36 anni e residente a Mesagne, ha perso il controllo del suo motociclo, una Kawasaki 1000, per cause ancora in corso di accertamento, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:30. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Melendugno e il Comandante della stazione di Vernole per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, i soccorritori hanno trasportato il motociclista d’urgenza all’ospedale di Lecce in codice rosso. Purtroppo, nonostante le tempestive manovre di rianimazione effettuate dal personale medico, il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

La comunità locale è sotto shock per la tragedia, e le autorità stanno lavorando per comprendere le cause del sinistro.

