Donna trovata morta in zona impervia

Nella mattinata di oggi 8 maggio, i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni in collaborazione con il personale dell’ARIF Puglia (Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali), nel corso di un rastrellamento eseguito in contrada Tratturo Moretto in agro del comune di Ceglie Messapica, hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna, probabilmente di Maria Luigia Monaco allontanatasi dalla sua abitazione lo scorso 6 aprile.

Ed invero, a seguito della denuncia di scomparsa presentata dal marito della citata donna presso la Stazione Carabinieri di Ceglie Messapica, è stato immediatamente attivato, in proficuo coordinamento con la Prefettura di Brindisi, il previsto protocollo d'intervento che ha coinvolto Vigili del Fuoco, ARIF, unità cinofile molecolari, Protezione Civile, Polizia Locale e i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, incaricati delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Brindisi. La donna, deceduta verosimilmente per cause non imputabili ad altri, è stata ritrovata riversa per terra all’interno di un’area particolarmente impervia; i militari, dopo aver rinvenuto una ciocca di capelli, hanno intensificato le ricerche nell'area circostante, e così hanno ritrovato il corpo.

Saranno svolti accertamenti onde chiarire definitivamente l’identità della donna e la causa della morte.