Scontro tra due auto sulla statale 379

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio lungo la statale 379 all'altezza di Specchiolla dove due auto, una Panda e una Peugeot, per cause ancora in fase di indagini, si sono scontrate. La Panda è uscita fuori strada ed è finita nella cunetta adiacente la strada. Due occupanti sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brindisi e il 118 che ha trasportato i feriti presso l'ospedale di Brindisi.

