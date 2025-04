Rissa tra giovani a Mesagne: una denuncia per una lama rinvenuta

Violenta lite ctra un gruppo di giovani in via Brindisi, all’incrocio con via Epifanio Ferdinando. Erano circa le ore 18 di ieri quando alcuni passanti e residenti hanno udito grida e rumori che, secondo le testimonianze, sono rapidamente degenerati da una discussione animata a una vera e propria rissa. La segnalazione è giunta prontamente alla sala operativa del commissariato locale, che ha inviato sul posto due volanti per gestire la situazione. Gli agenti intervenuti hanno circondato e separato i ragazzi, ponendo fine al tumulto e garantendo la sicurezza del quartiere. Successivamente, le forze dell’ordine hanno ascoltato i presenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto, che sembrerebbe essere stata originata da motivi banali, ma che ha avuto conseguenze preoccupanti. Durante la perquisizione personale effettuata sul posto, gli agenti hanno trovato una lama di taglierino nelle tasche di uno dei partecipanti, un giovane di nazionalità albanese. Il ragazzo è stato immediatamente condotto in commissariato, dove è stato denunciato per possesso illegale di arma atta a offendere, una misura necessaria per prevenire possibili rischi futuri. Tra i giovani coinvolti, due minorenni sono risultati essere residenti presso una comunità protetta e sono stati riportati presso la struttura in cui risiedono. Gli altri partecipanti sono stati identificati e rilasciati, con la raccomandazione di mantenere un comportamento rispettoso e conforme alle norme di convivenza civile. L’episodio ha messo in evidenza l’importanza dell’intervento tempestivo da parte delle autorità locali, che con professionalità ed efficacia hanno riportato l’ordine in una situazione che rischiava di degenerare ulteriormente. La comunità di Mesagne si è mostrata attenta e collaborativa, garantendo una rapida segnalazione e supporto alle forze dell’ordine. Questo evento, che poteva trasformarsi in una tragedia, rappresenta un’opportunità per riflettere sull’importanza di promuovere il dialogo e la mediazione tra i giovani, educandoli alla gestione pacifica dei conflitti e alla costruzione di relazioni basate sul rispetto reciproco.

