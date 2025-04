Auto in fiamme nella notte

Un'auto è andata a fuoco ieri sera intorno alle ore 23 in via Sicilia a Brindisi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire la causa dell'incendio.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci