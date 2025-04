“Digos boia” è il messaggio che spicca su uno striscione davanti alla Questura di Brindisi. Tre striscioni di questo tipo sono stati affissi in via Appia, in viale Commenda e sotto alla Questura. Un nuovo affronto alle istituzioni provinciali, dopo l’attentato incendiario che ha colpito le uniche due auto in dotazione agli agenti della polizia locale di Oria e l’azione audace perpetrata a San Vito dei Normanni contro il negozio Punto Luce.

Questa volta, ad essere nel mirino di qualche teppista, sono i poliziotti della Digos – riferisce Nicola Magno Segretario Generale UNARMA Puglia – che nella notte tra venerdì e sabato, con i volti travisati, hanno disseminato gli striscioni “Digos boia” per le vie principali della città, successivamente rimossi dagli stessi colleghi della PS.

Un gesto inaccettabile - commenta Magno - che riflette un marginale specchio di una società delinquenziale, indispettiti evidentemente, dell’eccellente lavoro svolto dalle FF.OO. che dimostrano ogni giorno con impegno, di non lasciar nemmeno un centimetro di spazio a chi vorrebbe con inutili gesti, predominare sullo Stato, sulla legalità.

La nostra solidarietà di UNARMA Puglia, Associazione Sindacale Carabinieri, va alla DIGOS ed a tutti i colleghi della Polizia di Stato di Brindisi – conclude il sindacalista – certo che i responsabili di questo vile gesto saranno ben presto assicurati alla giustizia».

