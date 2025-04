Un incidente stradale si è verificato questa sera lungo la provinciale che collega Ostuni a Cisternino dove, per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate. Nello scontro sono rimaste ferite cinque persone, madre padre e 2 bimbi, che viaggiavano a bordo di una Fiat 500, e il conducente dell'altro veicolo. Tutti sono stati trasferiti presso l'ospedale di Ostuni. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. (Foto archivio).