A MESAGNE SI VIVE BENE, E I GIOVANI EMIGRANO POCO

Secondo uno studio di Openpolis nel periodo che va dal 2019 al 2024 in provicnia di Brindisi c'è un calo demografico dei giovani che hanno un'età tra gli 0 e i 17 anni. Cali vistosi in tutta la provincia mentre a Mesagne il trend negativo è fortunatamente solo del 4,21%. La città di Mesagne è superata solo da Carovigno che ha un trend negativo del 3,12%. Tutte le altre città della provincia di Brindisi hanno dei vistosi cali negativi. La città di Mesagne tiene anche sul fronte della popolazione. Infatti, secondo uno studio dell'Ipres relativo alle previsioni demografiche nel periodo 2025 - 2043 la città di Mesagne avrà una flessione della popolazione del 9%. Probabilmente alla base di questi numeri che non sono negativi se paragonati al resto delle realtà territoriali c'è l'investimento che l'Amministrazione comunale ha fatto negli ultimi anni sul fronte del turismo e del commercio che ha permesso alla popolazione di avere uno stile di vita gradito. Certo c'è ancora da lavorare molto affinchè i due saldi negativi possano ridursi ulteriormente e sperare in un balzo nella fascia della positività.

