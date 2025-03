Mesagne. Grave incidente sul lavoro

un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina intorno alle ore 10:30 a Mesagne, in via Sardegna. Un operaio di un'azienda che sta eseguendo lavori per conto dell'Acquedotto pugliese è stato investito da un mezzo meccanico ed è caduto per terra. Immediatamente soccorso è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Sul posto la polizia locale e gli ispettori dello spesal.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci