Atto di sabotaggio all’impianto di videosorveglianza del Comune di Mesagne

Un grave atto di sabotaggio ha colpito l’impianto di videosorveglianza del Comune di Mesagne, mettendo fuori uso una delle telecamere posizionate nella zona industriale che è collegata con le sale operative delle forze dell’ordine cittadine. La notte del 12 marzo 2025, ignoti hanno tranciato dolosamente la fibra ottica che alimenta il sistema di sorveglianza e il cavo di alimentazione del palo della pubblica illuminazione in corrispondenza del cavalcavia della SS7, all’uscita Mesagne Est. L’episodio è stato scoperto grazie a un sopralluogo tecnico del personale comunale, che ha rilevato il danno e avviato immediatamente le procedure per il ripristino del sistema. L’intervento, necessario per garantire la sicurezza della zona e ripristinare la funzionalità dell’impianto di videosorveglianza, avrà un costo di 1.000,00 euro oltre Iva. L’oscuramento della telecamera nella zona industriale solleva forti preoccupazioni sulla possibilità che l’atto vandalico sia stato finalizzato a facilitare azioni criminose. Il danneggiamento della fibra ottica potrebbe essere stato pianificato per eludere i controlli e rendere più agevoli attività illecite nell’area. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto per individuare i responsabili di questo grave gesto. L’amministrazione comunale, intanto, ha assicurato che verranno adottate misure per rafforzare la sicurezza e prevenire ulteriori episodi simili. Il ripristino della linea e del palo danneggiato sarà effettuato nel minor tempo possibile per garantire nuovamente un sistema di sorveglianza efficace. L’accaduto mette in evidenza la necessità di una maggiore tutela degli impianti di sicurezza pubblica e una più attenta vigilanza su infrastrutture sensibili, che rappresentano un elemento fondamentale per la sicurezza della comunità. In questi casi, la collaborazione tra cittadini e istituzioni, sempre auspicata, diventa fondamentale per segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni sospette, contribuendo così alla protezione del territorio e alla prevenzione di ulteriori atti vandalici.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci