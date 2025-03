La mission di Padre Renato in Argentina e la speranza per il Giubileo dei ragazzi

Nel cuore pulsante di Buenos Aires, nella diocesi di Merlo-Moreno, tra le sfide di un'economia precaria e l'ombra della criminalità, un raggio di speranza brilla grazie all'instancabile opera di Padre Renato Maizza, missionario mesagnese che ha portato un pezzo della "Casa Zaccheo" in Argentina, un'istituzione che si ispira alla famosa struttura di Mesagne, sostenuta anche da Papa Francesco. Ogni giorno, circa 400 persone bisognose trovano rifugio e conforto in questa oasi di solidarietà, un luogo dove un pasto caldo e una parola di conforto possono fare la differenza. Padre Renato, con il suo carisma e la sua dedizione, guida una comunità di giovani che, nonostante le difficoltà, non perdono l'entusiasmo e la fede.

La sua missione, tuttavia, non è priva di ostacoli. Recentemente, Padre Renato è stato vittima di una violenta aggressione da parte di un cartello della droga, un atto vile che non ha scalfito la sua determinazione. Anzi, ha rafforzato il suo impegno a favore degli ultimi, di coloro che vivono ai margini di una società spesso indifferente. Ora, Padre Renato ha lanciato un nuovo appello, un progetto che unisce idealmente Mesagne e l'Argentina per il Giubileo 2025. Il suo desiderio è di permettere a un gruppo di giovani della sua parrocchia di vivere l'esperienza del Giubileo a Roma, un'opportunità che potrebbe segnare una svolta nelle loro vite. Per realizzare questo sogno, i ragazzi hanno creato delle magliette con il logo del Giubileo 2025, simbolo del loro desiderio di mettersi in cammino verso Roma. Ma per farlo, hanno bisogno del sostegno di tutti noi. "Il mio intento", spiega Padre Renato, "è coinvolgere quante più persone generose possibile, sia in Italia che in Argentina. Invito imprenditori, istituzioni e persone impegnate nello sviluppo giovanile a considerare la possibilità di sponsorizzare un giovane del Movimento Giovanile Carlo Acutis per partecipare al Giubileo 2025. Il vostro sostegno permetterà a questi ragazzi di vivere un'esperienza che potrebbe trasformare la loro vita".

Un appello che non può lasciare indifferenti, un invito a costruire un ponte di solidarietà che unisca due comunità, due mondi, nel segno della speranza e della fede. Chiunque desideri sostenere il progetto di Padre Renato può inviare una donazione utilizzando il seguente IBAN: IT09Z3608105138291447491459, intestato a Padre Renato Francesco Maizza.