La Guardia costiera sequestra mille ricci di mare

operazione della Guardia Costiera di Brindisi ha portato al sequestro di circa 1000 ricci di mare pescati illegalmente nella zona di Salina Vecchia. L’intervento, condotto dagli uomini della Sezione Unità e Mezzi Navali di Polizia Marittima, è scattato all’alba dopo un'attività di monitoraggio via terra e via mare.

Due sub sono stati sorpresi mentre raccoglievano i ricci, in violazione della Legge Regionale n. 6 del 18 aprile 2023, che vieta per tre anni la pesca, la detenzione e la commercializzazione di questi echinodermi nelle acque pugliesi. Fermati una volta rientrati a terra, nelle loro auto sono stati rinvenuti circa 500 esemplari ciascuno, destinati con ogni probabilità al mercato nero, tra vendite su strada e ristorazione.

I ricci, ancora vivi, sono stati immediatamente rigettati in mare, mentre ai due responsabili sono state inflitte sanzioni amministrative per un totale di 4.000 euro. Il comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi, C.V. (CP) Luigi Amitrano, ha ribadito l'impegno nel contrasto alla pesca illegale e nella tutela dell'intera filiera ittica.

La Guardia Costiera invita i cittadini a segnalare attività illecite chiamando il centralino operativo al numero 0831 521022 o scrivendo all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Per emergenze in mare, è sempre attivo il numero blu 1530.

