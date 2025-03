Denunciate dai carabinieri sei persone per truffa

Denunciate complessivamente sei persone per truffa, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di sicurezza, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. In tale contesto:

- a Villa Castelli, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato due soggetti che sarebbero riusciti a ottenere un pagamento, tramite bonifico bancario, relativo alla fittizia vendita di una piscina fuori terra. Una volta riscossa la somma pattuita, il prodotto non è stato recapitato all’acquirente;

- a San Pancrazio Salentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato due persone. La prima avrebbe ricevuto un pagamento una somma di denaro quale corrispettivo per fittizie incombenze burocratiche svolte in relazione a una finta offerta di lavoro, mentre la seconda sarebbe riuscita a ottenere un pagamento per la vendita on-line di un elettrodomestico mai spedito all’acquirente;

- a Torre S. Susanna, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un uomo che, mediante la tecnica del “phishing” e fingendosi rappresentante di una ditta, avrebbe inviato una mail artefatta ad un altro operatore economico per presunte prestazioni di servizi, riuscendo a ottenere quale corrispettivo la somma di 2.500,00 euro;

a Erchie, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un giovane che sarebbe riuscito a ottenere il pagamento di una somma di denaro per la vendita on-line di alcuni pezzi di ricambio per auto senza consegnare i prodotti all’acquirente;

a Oria, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un giovane per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale che non si è fermato ad un posto di controllo mentre era a bordo di un’auto risultata oggetto di furto che è stata recuperata e restituita al proprietario.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.