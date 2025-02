Mesagne. Muore giovane 34enne in incidente stradale

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio intorno alle ore 15:00 in contrada Gonnella in agro di Brindisi. Qui un'auto, una Ford Focus, per cause ancora in fase di accertamento è uscita fuoristrada ribaltandosi. All'interno vi era un 35enne di Mesagne e il proprio figliolo. L'uomo è deceduto il figliolo di 14 anni è rimasto illeso. Il ragazzo è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brindisi, il 118, una autogru e la polizia locale.