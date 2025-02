Auto a fuoco lungo la statale 7

Una BMW è andata a fuoco oggi pomeriggio mentre percorreva la statale 7. Si tratta di autocombustione. Il conducente si è messo in salvo al lato strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'importante arteria viaria. Sul posto è intervenuta una volante della polizia per la viabilità.