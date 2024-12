Ospedale di Francavilla. Bruno: “Dalla Regione Puglia altri 5 milioni di euro per blocco operatorio e interventi anti-incendio. Orgoglioso della crescita del nostro presidio di salute”

Nota del consigliere regionale Maurizio Bruno, Pd: “Sono orgoglioso di potervi comunicare che nell’ambito dell’accordo per la coesione della Regione Puglia, la nostra città, Francavilla Fontana, e in particolare l’ospedale Camberlingo, è stato individuato come beneficiario di un finanziamento da quasi 5 milioni di euro per il suo ammodernamento ed efficientamento.

“Nel dettaglio 550mila euro saranno destinati ai lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, e ben 4 milioni e 200 mila euro alla riqualificazione e all’adeguamento del blocco operatorio dell’ospedale.

“Si tratta degli ennesimi notevoli finanziamenti che siamo riusciti a ottenere in questi anni e che stanno facendo del nostro ospedale un centro di sempre maggiore eccellenza, una casa di cura e protezione della salute dei cittadini in costante modernizzazione ed evoluzione.

“La sanità, lo sappiamo, soprattutto con l’attuale governo nazionale e con la crisi del personale medico e infermieristico, sta conoscendo uno dei momenti peggiori della sua storia in tutto il nostro Paese.

“Ma mi piace potervi dire che a Francavilla siamo riusciti in questi anni, un passo alla volta, a procedere contro corrente, a portare finanziamenti, ad aprire importanti reparti, a rafforzarne altri, a colmare buchi di personale.

“Sia chiaro: c’è ancora tantissimo lavoro da fare. I disagi purtroppo non mancano. Ma la direzione è senza dubbio quella giusta. Fino a che avremo in regione qualcuno che tutelerà gli interessi della nostra sanità territoriale, potremo continuare lungo questo cammino di costante miglioramento.

“Voglio quindi cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per consentire questo nuovo investimento, ma soprattutto il personale medico, infermieristico, amministrativo che ogni giorno opera nel nostro presidio ospedaliero, dando sempre il meglio, nonostante le difficoltà.” ---------------

