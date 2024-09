Aumentano i furti di veicoli in Italia: i consigli per proteggere la propria auto

I furti d’auto sono aumentati del 7% in Italia nel 2023. Gli esperti di Parclick ci mostrano come evitare che ci rubino l'auto quando siamo in viaggio.

nel 2023 si sono verificati oltre 131.000 furti, ovvero un 7% in più rispetto al 2022, con Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia come regioni più colpite. Di fronte a questo scenario, gli esperti di Parclick.it serie di consigli pratici per scegliere un parcheggio sicuro e goderci viaggi e weekend fuori porta in tutta tranquillità. Un weekend fuori porta o una vacanza sono il momento perfetto per staccare la spina, rilassarsi e divertirsi con la famiglia, il partner o gli amici. Tuttavia, per molti viaggiatori, la sicurezza del proprio veicolo può diventare una vera e propria preoccupazione, soprattutto quando si parcheggia in luoghi sconosciuti. Secondo dati recenti del “Dossier sui Furti di veicoli 2024” elaborato da LoJack Italia, sui dati forniti dal Ministero dell'Interno. Di fronte a questo scenario, gli esperti di, l'app leader in Europa per la prenotazione dei parcheggi, ci offrono unae goderci viaggi e weekend fuori porta in tutta tranquillità.

1. Assicurarsi di chiudere correttamente l’auto

Anche se sembra il consiglio più ovvio, prima di lasciare la nostra auto e allontanarci, dobbiamo verificare che porte, finestrini e il tettuccio apribile, se presente, siano completamente chiusi. Questo non solo perché potremmo averli lasciati aperti per distrazione, ma anche perché molti ladri utilizzano inibitori per bloccare la comunicazione tra il veicolo e il telecomando. In questo modo, anche se premiamo il pulsante per chiudere il veicolo, questo rimarrà aperto senza che ce ne accorgiamo.

2. Attivare i sistemi di allarme e sicurezza

Se il nostro veicolo è dotato di allarme, dobbiamo assicurarci di lasciarlo attivato ogni volta che lo parcheggiamo. Questo tipo di sistema può essere un ottimo deterrente per i ladri. Inoltre, sul mercato esistono diversi sistemi antifurto, come barre antifurto, bloccasterzo e bloccapedali. Molto utili sono anche i sistemi a corrente inversa tattili, che consistono in un sensore nascosto in un punto del veicolo noto solo al conducente. Questo sensore viene attivato e sbloccato appoggiando un dito su di esso.

Tutti questi sistemi non sono molto costosi, anche se gli esperti raccomandano di acquistare dispositivi antifurto omologati e di marchi noti, evitando prodotti economici facilmente disattivabili da ladri esperti.

3. Parcheggiare in zone sicure

Se si parcheggia in strada, è importante evitare aree isolate o mal illuminate. Luoghi ben illuminati e frequentati, sia da altri veicoli che da pedoni, riducono significativamente i rischi. Inoltre, parcheggiare in fila rende il ladro più visibile rispetto a parcheggiare a spina di pesce, poiché il colpevole viene visto sia dai conducenti che dai pedoni sul marciapiede.

È anche consigliabile non lasciare l’auto parcheggiata nello stesso posto per troppo tempo, poiché potrebbe far pensare ai ladri che proprietario del veicolo è in viaggio. Ogni volta che cambiamo parcheggio, è utile annotare o memorizzare la posizione esatta, per ritrovarla facilmente al ritorno e per comunicarla alle autorità in caso di incidente.

la scelta migliore è optare per un parcheggio custodito. Gli esperti di Parclick.it Per minimizzare i rischi legati al parcheggio in strada, soprattutto in zone sconosciute,. Gli esperti dici spiegano i vantaggi rispetto al parcheggio in strada:

Parkings vigilati 24 ore su 24

Un parcheggio custodito, dotato di telecamere di sicurezza o personale, offre una protezione aggiuntiva, riducendo drasticamente le possibilità di furto o danni al veicolo.

Accesso controllato

Molti dei parcheggi prenotabili hanno sistemi di accesso controllato, come barriere o ingressi con codice personale. Solo le persone autorizzate possono accedere, aumentando così la sicurezza.

Posizione strategica

I parcheggi sono situati in zone strategiche, vicino alle principali attrazioni turistiche, hotel e snodi dei trasporti. Questo non solo è comodo per noi, ma garantisce anche che il nostro veicolo sia parcheggiato in aree con alta visibilità e traffico costante.

Evitare lo stress della ricerca di parcheggio in strada

applicazioni come Parclick.it che ci permettono di prenotare il nostro posto auto, garantendoci un luogo sicuro al nostro arrivo. Trovare un parcheggio in strada richiede molto tempo e può essere davvero frustrante. Evita tutto ciò riservando in anticipo con, garantendoci un luogo sicuro al nostro arrivo.

4. Non lasciare oggetti di valore o dispositivi elettronici in vista

Uno degli errori più comuni è lasciare oggetti di valore in auto, come borse, dispositivi elettronici o documenti importanti. L’ideale sarebbe non lasciarli mai all’interno del veicolo ma, se necessario, è meglio tenerli fuori dalla vista, magari nel bagagliaio. Per quanto riguarda i dispositivi elettronici, è consigliabile disattivare il 'bluetooth' e impostare la modalità aereo o spegnerli completamente, per evitare che possano essere rilevati dall’esterno.

Ester Stivelli, Squad Lead di Parclick, he dichiarato: “L’auto è per molti un mezzo indispensabile per riuscire a rispettare ritmi quotidiani sempre più veloci e frenetici, oltre che un investimento che pesa non poco sul bilancio familiare e individuale. Subire danni al proprio veicolo o addirittura un furto metterebbe in crisi chiunque e Parclick si propone di offrire ai suoi clienti la possibilità di godere del proprio tempo in tranquillità e sicurezza, scegliendo con cura i partner con cui collabora per garantire ad ogni utente il miglior servizio possibile.”

