Un incidente stradale si è verificato a Mesagne in via degli Agnano, dove un centauro si è andato a schiantare con la sua moto su un muro. Le sue condizioni sono alquanto preoccupanti. Infatti è stato trasferito in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi e sottoposto a intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Mesagne.