10eLotto, a Mesagne vinti 50mila euro

Si sorride in Puglia in occasione del concorso del 10eLotto di martedì 21 maggio. Nella regione, come riporta Agipronews, è stato vinto un complessivo di 69.400 euro, frutto di tre premi: a Mesagne, in provincia di Brindisi, sono stati centrati 40mila euro con un “7 Oro” e 9.400 euro, mentre a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, si registra un premio da 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 28,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,6 miliardi da inizio anno.

