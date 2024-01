Mesagne pronta a partire per la Bit di Milano e l'Itb di Berlino

Doppio appuntamento nel 2024 per il comune di Mesagne sul fronte del turismo. L'Amministrazione Matarrelli ha deciso di intensificare gli appuntamenti nazionali e internazionali per presentare la propria proposta di turismo agli operatori del settore. Il primo appuntamento è alla Bit di Milano in programma dal 4 al 6 febbraio. Il secondo appuntamento è con la Itb di Berlino in programma dal 5 al 7 marzo 2024. Proposta di punta che sarà portata alle borse del turismo è la mostra che sarà inaugurata a giugno e vedrà presenti opere che scandiranno sette secoli di arte italiana, da Giotto fino ai nostri giorni, passando da Leonardo Da Vinci, Raffaello, Antonello da Messina, ancora Caravaggio, Bernini e Canova, fino a Boldini e Pascali. Intanto non si sono spenti gli echi di successo della mostra appena chiusa su "Caravaggio e il suo tempo". Tante le curiosità emerse sfogliando i dati di affluenza. A sorpresa sono stati gli inglesi seguiti a ruota dai tedeschi mentre al terzo posto si sono piazzati gli americani. A seguire l’Olanda, la Spagna e il Belgio. Adesso si pensa alla prossima mostra che sarà inaugurata a giugno e che avrà come titolo temporaneo: “Da Giotto ai giorni nostri, dopo Caravaggio Mesagne continua a stupire con le grandi mostre”. In questi giorni, infatti, sono stati avviati i contatti con gli imprenditori e le istituzioni proprietarie delle opere artistiche che saranno trasferite a Mesagne. I risultati della mostra hanno offerto un dato di lettura importante sulla destagionalizzazione del turismo poiché a novembre è stata vista dal 29,7 per cento dei visitatori complessivi. Il 50% di essi sono arrivati dalla stessa regione Puglia mentre, tra settembre e novembre, sono stati 5900 gli studenti, provenienti da 112 scuole di Puglia e Basilicata, che hanno ammirato le opere di Caravaggio e dei Caravaggeschi.

