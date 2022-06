Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi a Mesagne, in via Leopardi. In un'abitazione disabitata hanno preso fuoco delle masserizie presenti in giardino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brindisi che dopo aver abbattuto l'ingresso sono entrati, hanno spento l'incendio e salvato un cane che si trovava dentro. Sul posto anche la polizia che ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.