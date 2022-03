Mesagne. Si cerca il ladro seriale

Il ladro seriale del centro storico di Mesagne ha colpito ancora. Un furto, infatti, si è verificato in un’attività del centro storico, dove il ladro ha trafugato gli euro presenti nella cassa. La scoperta è stata fatta nel cuore della notte dai vigilantes che hanno notato la porta dell’attività commerciale aperta. Ed è caccia al ladro che, probabilmente, si tratta sempre dello stesso individuo che da tempo effettua furti in negozi del centro storico. L’episodio si è verificato la notte scorsa in via Albricci, nel cuore del centro storico di Mesagne.

Qui il ladro ha rivolto la sua attenzione verso l’attività di “Bubble Tea e Waffle”. Dopo aver forzato la porta di ingresso si è introdotto all’interno e si è recato presso il registratore di cassa. Lo ha aperto ed ha preso il denaro in esso contenuto: pochi spiccioli. Certamente non il bottino che si era immaginato prima di effettuare l’effrazione. Deluso ha voltato i tacchi ed è fuggito. Intorno alle ore 4 del mattino una pattuglia di vigilantes è passata da lì e ha notato la porta d’ingresso aperta. Le guardie giurate si sono fermate e hanno riscontrato l’effrazione. Pertanto hanno lanciato l’allarme e sul posto è giunto il proprietario che ha verificato che effettivamente il suo locale era stato visitato dal ladro. Purtroppo non è la prima volta che attività commerciali del centro storico subiscono la visita dei malfattori. Probabilmente si tratta di soggetti che cercano anche pochi euro per acquistare qualche dose di sostanza stupefacente. Tuttavia, gli investigatori, grazie alle indagini svolte già da tempo, avrebbero individuato anche il potenziale autore seriale dei furti. Ciò che manca è la prova di tali eventi per inchiodarlo alle sue responsabilità.