L’AEROPORTO DI TARANTO GROTTAGLIE POLO INTEGRATO PER IL TRASPORTO MERCI

Nell’aeroporto di Taranto Grottaglie nascerà un Polo logistico integrato di sviluppo del trasporto merci per via aerea. Obiettivo: soddisfare la naturale vocazione del “Marcello Arlotta”, classificato dal Piano Nazionale degli Aeroporti quale scalo di interesse nazionale destinato a svolgere funzioni di piattaforma logistica integrata a supporto della ricerca e dello sviluppo industriale. Nell'ambito della Rete aeroportuale pugliese, infatti, l'aeroporto di Taranto Grottaglie riveste una preminente funzione cargo-logistica, oltre ad essere esempio di respiro internazionale di integrazione tra trasporto aereo e industria aerospaziale. Il Polo logistico integrato di sviluppo del Cargo Aereo, i cui lavori partiranno a gennaio prossimo, sarà attrezzato anche con celle frigo e punterà allo sviluppo di servizi connessi alla “catena del freddo” e di voli full cargo (solo merci) con collegamenti anche diretti con le aree fonte/destinazione dei traffici cargo.

“La realizzazione del Polo logistico nell’aeroporto di Taranto Grottaglie – ha dichiarato il vice presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – va incontro alle richieste di sviluppo del territorio avanzate nel corso di questi mesi dal mondo imprenditoriale, non solo pugliese. Abbiamo cercato, insieme all’azionista, di soddisfare la domanda in un’ottica di crescita integrata e connessa, convinti del fatto che il lavoro sinergico di tutti i protagonisti sia la chiave di volta per ripartire. Il territorio ha bisogno di input e mai come in questo momento è opportuno mettere la nostra infrastruttura aeroportuale al servizio del Paese e della comunità tarantina e pugliese. Lo scalo di Taranto Grottaglie vuole essere centro di innovazione e sviluppo, nonché hub dove si incontrano ricerca e business al servizio del territorio”.

“L’aeroporto di Grottaglie ha vocazioni diverse e molte potenzialità – ha dichiarato Alessandro Delli Noci, Assessore alla sviluppo economico della Regione Puglia - . Per questa ragione la realizzazione del Polo logistico è una buona notizia perché risponde ad una delle vocazioni del “Marcello Arlotta”, ossia quella di essere piattaforma logistica integrata a supporto della ricerca e dello sviluppo industriale. Si tratta di un’iniziativa imprenditoriale di rilievo che guarda alla crescita dell’aerea in questione ma direi dell’intera Puglia”.

L’iniziativa imprenditoriale costituisce la concreta attuazione degli indirizzi di ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – e della Regione Puglia, con l’obiettivo della realizzazione di un polo logistico integrato tra Porto di Taranto ed Aeroporto di Taranto Grottaglie, nell’ambito della ZES Jonica (Zona Economica Speciale) e della Zona Franca Doganale, con le implicazioni in termini di intermodalità Porto/Aeroporto, nonché dell’Area Logistica Integrata del Sistema Pugliese - Lucano e meridionale. Ciò determinerà la possibilità di beneficiare delle agevolazioni economiche e procedurali previste per l’insediamento delle imprese, cogliendo le opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell’area tarantina nell’ambito dei traffici che dall’Estremo Oriente devono raggiungere il Nord Europa. Quanto sopra anche in considerazione dello sviluppo della BRI (Belt & Road Initiative) e della cosiddetta “Via della Seta”: a regime, infatti, saranno attivati collegamenti diretti con Cina, Russia, Stati Uniti, oltre che collegamenti con hub cargo internazionali - Liegi, Dubai, Istanbul, Doha, Parigi Orly -.

“Siamo molto soddisfatti che Aeroporti di Puglia abbia condiviso il nostro progetto di sviluppo cargo aereo presentato nel 2021, certi che questa iniziativa sarà di stimolo per il mondo produttivo meridionale – ha dichiarato Stefano Cavicchia, Managing Director di Gesfa. L’Aeroporto di Grottaglie, già famoso tra gli addetti del settore in tutto il mondo, ora potrà anche competere con altri aeroporti nel campo della logistica. Nel 2022 contiamo di completare l’investimento, che sarà comunque graduale e flessibile, e di definire alcune partnership con altri soggetti interessati alla crescita dello scalo merci. A regime, il Polo Logistico disporrà di un magazzino per temporanea custodia e garantirà tutte le operazioni necessarie per permettere alle merci di transitare in sicurezza, garantendo la conservazione della qualità richiesta”

TARANTO GROTTAGLIE AIRPORT INTEGRATED POLO FOR GOODS TRANSPORT

For the Vice President of AdP "the goal is the development of direct full cargo flights".

Bari, 28 December 2021 - An integrated logistics hub for the development of air freight transport will soon start up at the Taranto Grottaglie airport. Goal: to satisfy the natural vocation of “Marcello Arlotta”, classified by the National Airports Plan as an airport of national interest dedicated to perform functions of integrated logistic platform to support industrial research and development. As part of the Apulian airport network, in fact, the Taranto Grottaglie airport plays a preminent cargo-logistics function, as well as being an example of the international spirit of integration between air transport and the aerospace industry. The integrated logistics hub for the development of Air Cargo, whose works will start next January, will also be equipped with cold rooms and will aim at the development of services connected to the "cold chain" and full cargo flights (freight only) with connections also direct with the source / destination areas of cargo traffic.

"The construction of the logistic hub at Taranto Grottaglie airport - the vice president of Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile sasys in a statement - meets the requests for development of the territory made in recent months by the business world, not only Apulian. We have tried, together with the shareholder, to satisfy demand with a view to integrated and connected growth, convinced of the fact that the synergistic work of all the players is the key to restarting. The territory needs input and never as in this moment is it appropriate to put our airport infrastructure at the service of the Taranto and Apulian communities. Taranto Grottaglie airport wants to be a center of innovation and development, as well as a hub where research and business meet at the service of the territory ".

"The Grottaglie airport has different vocations and many potentials - said Alessandro Delli Noci, Councilor for economic development of the Puglia Region -. For this reason, the construction of the logistic hub is good news because it responds to one of the vocations of the “Marcello Arlotta”, namely that of being an integrated logistic platform to support industrial research and development. This is a major business initiative that looks at the growth of the area in question but I would say the whole of Puglia.

The entrepreneurial initiative represents the effective implementation of ENAC – National Body for the Civil Aviation - and of Puglia Region guidelines, with the aim of creating an integrated logistic center between the Port of Taranto and Taranto Grottaglie Airport, within the ZES Jonica (Special Economic Zone) and the Customs Free Zone, with the implications in terms of intermodality Port /

Airport, as well as the Integrated Logistics Area of ​​the Apulian - Lucanian and southern system. This will determine the possibility of benefiting from the economic and procedural facilitations provided for the establishment of companies, seizing the opportunities deriving from the strategic positioning of the Taranto area in the context of the traffic that must reach Northern Europe from the Far East. The above also in consideration of the development of the BRI (Belt & Road Initiative) and of the so-called "Silk Road": in fact, when fully operational, direct connections will be activated with China, Russia, United States, as well as connections with hubs international cargoes - Liège, Dubai, Istanbul, Doha, Paris Orly -.

“We are very satisfied that Aeroporti di Puglia has shared our air cargo development project presented in 2021, certain that this initiative will be a stimulus for the southern manufacturing world - declared Stefano Cavicchia, Managing Director of Gesfa. The Grottaglie Airport, already famous among industry insiders around the world, will now also be able to compete with other airports in the field of logistics. In 2022 we plan to complete the investment, which will in any case be gradual and flexible, and to define some partnerships with other parties interested in the growth of the initiative. When fully operational, the Logistics Center will have a warehouse for temporary storage and will guarantee all the necessary operations to allow the goods to transit safely, guaranteeing the conservation of the required quality ".

