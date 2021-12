Due 90enni tra i cicloamici diMesagne

L’associazione Cicloamici FIAB Mesagne conferisce il titolo di “socio onorario” a cicloamici “esemplari” che hanno elevato, con il proprio impegno, il senso di comunità ed il prestigio dell’associazione.

Abbiamo attinto ben 2 soci onorari dalla classe di ferro 1932 e nel 2022 essi compiranno ben 90 anni: Benvenuto Messia, nato il 22 maggio 1932, di Martina franca, fotografo, attore, poeta vernacolare, ciclista. Insieme a Benvenuto, il mesagnese Gilberto Pasimeni nato il 05 gennaio 1932. La bici è il suo veicolo preferito, la usa per andare al mercato, per la spesa e per fare ogni tanto una passeggiata fino a Latiano giusto per tenere sotto controllo il diabete. Un grande esempio per i concittadini mesagnesi che nella gran parte dei loro spostamenti utilizzano i mezzi a motore.

Insieme a Benvenuto e Gilberto il padovano Alberto Marescotti, classe 1967, architetto urbanista, progettista della mobilità sostenibile, illustratore del sito dei cicloamici, consulente di riferimento di ANCI, cicloamico. Un ragazzino al cospetto dei primi 2. I soci onorari riceveranno le nuove tessere 2022 alla festa sociale in fase di organizzazione.

I cicloamici additano i propri campioni per animare la campagna di associazione per l’anno 2022. Ai nuovi soci e a quelli che rinnovano saranno poi offerte le magliette sportive serigrafate con i disegni di Alberto Marescotti.

L’Associazione Cicloamici FIAB Mesagne è stata riconosciuta dalla regione Puglia nel 2021 come associazione di promozione sociale (APS) ed è federata nella FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta dal 2003. Il contributo di associati e sostenitori è indispensabile per le tante attività di volontariato in cui l’associazione è impegnata: difesa del territorio e del paesaggio, diritto alla sicurezza stradale, promozione della mobilità sostenibile, denuncia dei crimini ambientali.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci