Apulia film commission. “La lite fra la presidente Simonetta Dellomonaco e il direttore Antonio Parente con aggressione e denuncia alla Procura di Bari

Una lite è scoppiata lunedì scorso tra la presidentessa di Apulia film commission, la mesagnese Sinonetta architetto Dellomonaco, e il direttore dello stesso ente, Antonio Parente. La presidentessa durante il diverbio si è sentita male e ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso del policlinico di Bari. La stessa Dellomonaco ha presentato un esposto in procura per i fatti accaduti. Ricostruzione che Parente ha negato. Intanto, il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha convocato il consiglio di amministrazione di Apulia film commission per discutere dei fatti accaduti. “A voler vederci chiaro non è solo il presidente Emiliano e ora anche assessore alla Cultura e al Turismo. Ma è anche Fratelli d’Italia, per questo chiediamo all’assessore Emiliano di relazionare su quanto accaduto, e raccontato dalla stampa, fra i vertici dell’Apulia Film Commission, già domani, 2 dicembre, in apertura del Consiglio regionale convocato sul Piano Rifiuti. Perché l’Agenzia – tanto acclamata e decantata in ogni dove - non è il condominio di Casa Emiliano, è una delle più importanti fra quelle regionali e fra quelle che dispone di molte risorse economiche per finanziare produzioni cinematografiche, televisive etc etc. e la promozione della Puglia. Ma nell’ottica del potere per il potere, serve anche a gestire poltrone e nomine. Insomma, non estranea a quel sistema clientelare che denunciamo da tempo".

“La lite fra la presidente Simonetta Dellomonaco e il direttore Antonio Parente non è un bisticcio fra parenti o amici, per altro finito con un’aggressione e una denuncia alla Procura di Bari. E’ un diverbio fra i vertici che non pu? rimanere interno all’agenzia, anche alla luce delle dimissioni dell’assessore Bray. Le cui motivazioni potrebbero essere estranee a questo episodio, ma anche no. Nel senso che anche questo clima all’interno delle agenzie che l’assessorato controlla non deve aver agevolato il lavoro dell’autorevole ex assessore".

“E’ evidente che c’è molta polvere sotto il tappeto… e poca polvere di stelle!”.

