Ha preso avvio a Mesagne il nuovo servizio della polizia locale. Si tratta della sezione motociclista che ha come obiettivo quello di prevenire e reprimere abusi e malcostumi in tutte le zone della città. In particolar modo nel centro storico dove in alcune vie le auto non possono transitare. Le motociclette in dotazione sono delle Yamaha Tracer 700 Police. Gli agenti sono stati forniti di caschi integrali apribili, guanti professionali, panciera elasticizzata motociclista, pantaloni da motociclista estivo, giubbino estivo in Goretex Modello Puglia, per una spesa complessiva di 3 mila 193 euro, escluso IVA. Nella nuova dotazione automobilistica c'è da aggiungere anche una Fiat Renegade 4x4 già in servizio.

