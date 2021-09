Trovato in possesso di 53 cartoni di vino imbottigliato di provenienza furtiva, denunciato. A San Pietro Vernotico, i Carabinieri della Stazione San Donaci, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 70enne del luogo per ricettazione. In particolare, l’uomo è stato fermato alla guida del suo furgone e trovato in possesso di 53 cartoni di vino imbottigliato e 6 taniche di vino da 30 litri ognuna, dei quali non è stato in grado di giustificare la provenienza. I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che la merce, provento di furto, apparteneva a due società agricole di San Pietro Vernotico e di Brindisi. I prodotti rinvenuti, previo riconoscimento, sono stati restituiti agli aventi diritto.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci