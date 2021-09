San Pietro Vernotico. Commette una truffa a mezzo internet, denunciato. In San Pietro Vernotico, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 34enne di Altamura (BA) per truffa. In particolare, dopo aver messo in vendita un bancale di pietre ornamentali su un sito internet al prezzo di euro 100,00, l’uomo ha riscosso la somma richiesta, mediante transazione su carta prepagata postepay a lui intestata, senza poi spedire la merce all’acquirente.

