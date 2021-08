Mesagne. Truffa dello specchietto. Denunciato un malvivente

Truffa dello specchietto. Identificato e denunciato.

I Carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 33enne siciliano per truffa. In particolare, a seguito di denuncia–querela presentata da un 72enne del luogo, vittima della c.d. “truffa dello specchietto” lo scorso 4 agosto, i militari operanti hanno ricostruito l’evento anche mediante l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, identificando il 33enne quale autore della truffa per aver raggirato la vittima, lamentando un danno allo specchietto retrovisore della propria autovettura, provocato durante il transito. Nella circostanza, l’uomo si era fatto consegnare la somma di 160 euro in contanti a titolo risarcitorio.