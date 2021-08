Torchiarolo. Organizzano corsi di inglese e rilasciano false certificazioni, denunciati. I Carabinieri della Stazione di Torchiarolo, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per truffa in concorso una 38enne di San Paolo bel Sito (NA), un 31enne e un 26enne di Scafati (SA). In particolare, i tre, in concorso tra loro, hanno organizzato un corso di lingua inglese volto all’acquisizione della certificazione “C–2”, al quale ha partecipato un 46enne di Torchiarolo, il quale dopo aver appurato che la certificazione rilasciatagli era falsa, ha presentato denuncia-querela presso la citata Stazione Carabinieri.

