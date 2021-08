Ostuni. Trovato in possesso di cocaina, hashish e marijuana, arrestato. I Carabinieri della Stazione di Ostuni hanno arrestato un 52enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo, sottoposto a perquisizione personale e veicolare lungo la S.S. 16, è stato trovato in possesso di 5,65 grammi di cocaina conservati in un unico involucro occultato negli slip. La perquisizione estesa al suo domicilio ha consentito inoltre di rinvenire nella camera da letto dell’abitazione 48,5 grammi di marijuana, 32,7 grammi di hashish e vario materiale utile al taglio e al confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

