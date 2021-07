Mesagne. Multe nel centro storico per sosta selvaggia e occupazione impropria di suolo pubblico. Sarà vero?

"Nel mentre si traccia la segnaletica stradale in città migliorando la sicurezza direttamente ed indirettamente di tutti i fruitori della pubblica via e quindi della circolazione veicolare, controlli sono in corso rispetto al fenomeno spesso "fai da te" che , specie nel centro storico, vede la presenza di vasi ed altri elementi che impediscono la sosta o rendono difficili le manovre di veicoli che hanno titolo a circolare provvisoriamente.

Vasi ed ingombri vari si diceva, privi spesso di autorizzazione amministrative collocati sulla sede stradale dinanzi a passi carrabili, accessi abitativi e locali commerciali.

È appena il caso di ricordare, ove di bisogno, che la sede stradale è pubblica e che nulla può essere posto su di essa senza formali autorizzazioni amministrative rilasciate, sempre a tempo determinato dagli uffici comunali competenti. Gli accertamenti degli agenti di polizia locale stanno interessando il centro storico dove alcune lamentele qualificate sono giunte al Comando di polizia locale e dove si osserva una inopportuna (e spesso illegittima) coesistenza di auto in sosta e di centinaia di pedoni. Ed in queste sere fioccano le sanzioni amministrative anche per gli scivoli per disabili ed attraversamenti pedonali "regolarmente" occlusi da auto in sosta"".

Fin qui la nota del comandante della polizia locale, Teodoro Nigro. Da parte nostra un solo dubbio: "Sarà vero? Cioè si svolgeranno davvero questi controlli a largo raggio?". In attesa di conoscere i dati su tali servizi contro l'inciviltà che impera in città auguriamo al comando un buon lavoro.

