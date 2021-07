Espulso dall'Italia, trovato a Tuturano. Arrestato

Tuturano. Cittadino albanese fa reingresso in Italia nonostante fosse gravato dal provvedimento di espulsione, arrestato.

In Tuturano, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di un 54enne cittadino albanese perché dopo la sua espulsione ha fatto reingresso nel territorio nazionale italiano, senza autorizzazione. In particolare, durante le accurate verifiche di polizia eseguite dai militari che hanno colto l’uomo alla guida di un’autovettura circolante in quel centro abitato, è stato appurato che lo straniero ha fatto rientro nel territorio nazionale nonostante fosse gravato dal provvedimento di espulsione per 10 anni, emesso dal Tribunale di Lecce nell’anno 2016. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziarie, è stato trattenuto presso la citata Stazione dei Carabinieri in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna presso le aule del locale Palazzo di Giustizia.