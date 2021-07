Denunciato perché coinvolto brillo in incidente

Brindisi. Coinvolto in un incidente stradale, risulta positivo all’accertamento dell’alcoltest, denunciato.

In Brindisi, i Carabinieri della locale Compagnia - Sezione Radiomobile hanno denunciato un 38enne del luogo, per guida sotto l’influenza dell’alcool. In particolare, nel corso di accertamenti eseguiti dai militari, conseguentemente a un incidente stradale verificatosi nella Città, è stato riscontrato che l’uomo, coinvolto nel sinistro, si era posto alla guida di un’autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica a causa dell’influenza dell’alcool, pertanto la sua patente di guida è stata ritirata.