Un incidente stradale si è verificato lungo la provinciale che collega le città di Mesagne e Sandonaci. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 21,30 quando un centauro in sella alla sua moto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito fuori strada. Il centauro è rimasto ferito. Ha lanciato l'allarme e sul posto è giunta un'ambulanza del 118. I soccorritori hanno visitato l'uomo riscontrando diversi traumi tipici di questa tipologia di incidenti e alcune escoriazioni. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.