Trovato in possesso di eroina nella tasca dei pantaloni, denunciato.

Francavilla Fontana. Trovato in possesso di eroina, denunciato. I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 49enne di Oria, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un mirato servizio per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, lungo la SP57, i militari hanno effettuato il controllo di un’autovettura con a bordo il 49enne, il quale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 10 grammi di eroina occultata all’interno degli indumenti, sottoposta a sequestro.

