Contestata una violazione amministrativa di 3.200 euro per violazione sul trasporto dei rifiuti

San Vito dei Normanni. Servizio di controllo del territorio, Contestata una violazione amministrativa per violazione sul trasporto dei rifiuti. A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai reparti dipendenti dalla Compagnia di San Vito dei Normanni nei Comuni di Carovigno, Mesagne e San Vito dei Normanni, unitamente al Gruppo Carabinieri Forestali di Brindisi, i Carabinieri hanno contestato una violazione amministrativa di importo pari a euro 3.200,00 per omessa compilazione del formulario dei rifiuti. Complessivamente sono stati eseguiti 26 controlli, 29 persone controllate, controllati 26 automezzi, effettuate diverse contravvenzioni al C.d.S. per complessivi 456,00 euro.

