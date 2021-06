Encomi ai carabinieri che si sono distinti nelle attività

Brindisi: 11 giugno 2021. Giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana dei Vice Brigadieri neo promossi e consegna delle ricompense ai militari distintisi in attività di servizio.

Oggi 11 giugno, nella caserma “A. Lorusso” sede del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, ha avuto luogo la cerimonia di “Giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana” di 20 Vice Brigadieri neo promossi e assegnati ai reparti dipendenti. La cerimonia si è svolta alla presenza del Comandante della Legione “Puglia”, Generale di Brigata Stefano Spagnol, del Comandante Provinciale, Colonnello Vittorio Carrara, e dei Comandanti delle Compagnie di Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana e San Vito dei Normanni. La fasi della cerimonia si sono articolate attraverso la presentazione dei neo Vice Brigadieri dinanzi al generale, la lettura della formula del giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e alla Costituzione. Il Generale Stefano Spagnol in un momento di incontro con i neo promossi Vice Brigadieri ha formulato loro gli auguri personali per il grado conseguito, richiamandone la professionalità e le responsabilità derivanti, in linea con i valori etici fondanti dell’Arma dei Carabinieri, tra i quali la vicinanza, costantemente espressa dall’Istituzione, al cittadino e alle sue esigenze.

A margine della cerimonia di giuramento, il Comandante di Legione ha consegnato le ricompense a 15 militari particolarmente distintisi in attività di servizio:

‒​ ​ ​ ​Encomio Semplice: Capitano Antonio Corvino, Comandante della Compagnia di San Vito dei Normanni, Tenente Alberto Bruno, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, Maresciallo Capo Alessandro Salicandro, Brigadiere Mario Spina, Appuntato Scelto Angelo Suma, addetti al Nucleo Operativo e Radiomobile;

‒​ ​ ​ ​ ​ ​Encomio Semplice: Luogotenente Carica Speciale Marco Guardo, Comandante dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Francavilla Fontana, Luogotenente Carica Speciale Francesco Gullo, Brigadiere Francesco Silvio Cinque, addetti al Nucleo Operativo e Radiomobile;

‒​ ​ ​ ​ ​ ​Encomio Semplice: Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Conte, Appuntato Scelto Mino Solazzo, addetti al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi;

‒​ ​ ​ ​ ​ ​Encomio Semplice: Luogotenente Domenico Ancona, Brigadiere Pasquale Sabatelli, addetti al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, Vice Brigadiere Antonio Lupo, addetto alla Stazione di Villa Castelli;

‒​ ​ ​ ​ ​ ​Encomio Semplice: Appuntato Scelto Claudio Todaro, addetto al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fasano;

