Mesagne. Clochard inveisce con bastone contro operai

Ieri mattina la polizia è intervenuta in una casa rurale nell’estrema periferia di Mesagne per sedare gli animi di un clochard che da diverso tempo abita in quelle mura che ha eletto a sua dimora. Solo che ieri mattina ha inveito contro alcuni operai giunti in campagna per lavorare. Questi, per timore, hanno avvertito la polizia che è giunta sul posto e ha intimato all’uomo di allontanarsi da quella proprietà privata. Peraltro, l’interno dell’abitazione, sotto l’aspetto sanitario, è chiaramente insalubre a causa della sporcizia presente. Nonostante l’episodio di ieri il clochard non ha mai creato problemi alla gente e non ha mai accettato l’aiuto dei servizi sociali e di quanti hanno cercato di fargli cambiare stile di vita.

L’uomo, di nazionalità tedesca, si è sempre rifiutato e ha spiegato che ha scelto di vivere così, in condizioni di estrema povertà. Per compagni di viaggio ha dei gatti, che spesso porta sulle spalle, con cui divide oltre che il giaciglio su cui riposa anche il cibo che i mesagnesi gli lasciano all’uscita di un market in cui l’uomo è seduto durante il giorno. Sebbene il carattere tranquillo ieri mattina ha accolto con un bastone gli operai che erano andati a effettuare alcuni lavori.

Ne era seguito un battibecco e una richiesta di intervento alla polizia. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno ascoltato le testimonianze degli operai e poi hanno inviato una informativa alla procura della repubblica di Brindisi. C’è da dire che l’uomo ha tutti i documenti in regola e non risultano reati a suo carico. Più volte la polizia lo ha monitorato e fatto sgombrare. Solo che dopo alcune settimane il clochard è ritornato ad abitare in quell’abitazione. Dopo lo sgombero di ieri gli agenti hanno invitato i proprietari dello stabile a ripulire gli ambienti e chiuderli in maniera tale che nessuno possa elevare lì la sua dimora abusiva.

